У компанії одне одного: актори Дженна Д'юенн та Стів Казі на побаченні

У компанії одне одного: актори Дженна Д'юенн та Стів Казі на побаченні

Пара залишила дітей удома і мило провела вечір удвох.

Акторка Дженна Д'юенн, яку багато хто пам'ятає за фільмом "Крок уперед", сходила зі своїм коханим Стівом Казі на побачення. 20 грудня пару помітили на баскетбольному матчі у Лос-Анджелесі.

Знаменитості були не проти фото і навіть позували обнявшись. На Дженні було стильне вбрання, в якому вона поєднала шкіряні штани з розрізами, топ оливкового кольору та такого ж відтінку тренч. Завершили образ чорні босоніжки та сумка. Стів же вибрав джинсовку, худі, чорні штани та модні кросівки.

Дженна Д'юенн і Стів Казі / Getty Images

Нагадаємо, що пара разом від 2018 року. У лютому 2020 року вони оголосили про заручини, а через місяць у них народився син. Також Дженна виховує і доньку від попереднього шлюбу з актором Ченнінгом Тейтумом.

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