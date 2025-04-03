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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

У компанії коханого: топмодель Алессандра Амбросіо прогулялася Токіо

Зірка зі своїм бойфрендом прилетіла на відпочинок до Японії.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

43-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — поділилася в Instagram серією фото, зроблених під час прогулянки Токіо. Компанію їй склав її коханий — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів. Ці свої стосунки дівчина довго не приховувала, а навпаки, часто показувала свого бойфренда в Мережі та їхнє спільне проведення часу.

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

На прогулянку Алессандра одягла лук від Miu Miu: бежеву мініспідницю у складку, чорний кардиган із білими елементами та чорні колготки. Свій образ вона доповнила шкіряними балетками, трендовою сумкою з брелоками, а також модними і дуже впізнаваними окулярами від цього ж бренду.

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

«Конічива (вітання японською — Прим. ред.) з Токіо», — підписала фото модель.

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

З Баком вони фотографувалися біля водойм, на тлі традиційної японської архітектури та квітучих дерев.

/ © Instagram Алессандри Амбросіо

© Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандру Амбросіо зняли на прогулянці за руку з коханим. Пара потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
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