У компанії красунь: Леонардо Ді Капріо в образі total black з’явився на CinemaCon

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

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Леонардо Ді Капріо взяв участь у презентації майбутнього фільму Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. Pictures, яка відбулася у межах виставки кіноіндустрії CinemaCon 2025 в Caesars Palace у Лас-Вегасі. Чорна комедія вийде у прокат восени цьогоріч.

На івенті були присутні також Реджина Голл і Теяна Тейлор, які разом із Лео зіграли у стрічці.

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Ді Капріо обрав для своєї появи чорне вбрання, яке складалося із класичних штанів зі стрілками і сорочки з металічними ґудзиками і однією накладною кишенею. Лук актор доповнив чорним взуттям на грубій підошві.

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Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо разом зі своїм батьком, мачухою і племінницею сходив на баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Мілуокі Бакс» у Лос-Анджелесі.