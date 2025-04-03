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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
647
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1 хв

У компанії красунь: Леонардо Ді Капріо в образі total black з’явився на CinemaCon

50-річний актор разом зі своїми колегами презентував майбутню чорну комедію, у якій виконав головну роль.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Леонардо Ді Капріо

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо взяв участь у презентації майбутнього фільму Пола Томаса Андерсона «Одна битва за іншою» від студії Warner Bros. Pictures, яка відбулася у межах виставки кіноіндустрії CinemaCon 2025 в Caesars Palace у Лас-Вегасі. Чорна комедія вийде у прокат восени цьогоріч.

На івенті були присутні також Реджина Голл і Теяна Тейлор, які разом із Лео зіграли у стрічці.

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Реджина Голл, Теяна Тейлор і Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Ді Капріо обрав для своєї появи чорне вбрання, яке складалося із класичних штанів зі стрілками і сорочки з металічними ґудзиками і однією накладною кишенею. Лук актор доповнив чорним взуттям на грубій підошві.

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Леонардо Ді Капріо / © Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо разом зі своїм батьком, мачухою і племінницею сходив на баскетбольний матч між командами «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Мілуокі Бакс» у Лос-Анджелесі.

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