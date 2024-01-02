У компанії Кріштіану: Джорджина Родрігес показала, як зустрічала Новий рік на Майдері

Кохані зустріли рік Дракона у теплих краях.
29-річна модель та інфлуенсер – Джорджина Родрігес – показала серію знімків зі святкування Нового року. Новий, 2024-й, рік вона зустріла на острові Майдера, Португалія, у компанії бойфренда та батька своїх дітей – футболіста Кріштіану Роналду. Джорджина була одягнена в чорне вбрання, яке доповнила тугим пучком і блискучими сережками.
(гортайте фото вправо)
"Нехай чарівництво Нового року наповнить ваші дні любов'ю, радістю, здоров'ям, гармонією та сповненими мріями! Усіх із Новим 2024-м роком!" – написала вона під фото, на яких пара знята на тлі салюту.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес відвідала із сином на гонку "Формули-1". Мама із сином позували на трибунах. Джорджина була одягнена в обтислу сукню-бюстьє, яку доповнила розкішною блакитною сумкою Hermes Birkin з крокодилової шкіри, на плечі вона накинула блакитний джемпер, а з прикрас віддала перевагу комплекту від Van Cleef & Arpels і кільцям та браслету Cartier.
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