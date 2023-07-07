У компанії мами: Девід Бекхем був помічений на Вімблдоні

Вікторія Бекхем чомусь ніколи не складає компанію чоловікові Девіду на турнірі Вімблдону. Ексспортсмен відвідує турнір у компанії мами.

Девід був одягнений у світло-бежевий піджак і коричневу краватку в принт у поєднанні з білою сорочкою та світлими штанями.

Він уважно стежив за грою на корті, а його мама 74-річна Сандра Бекхем сиділа поряд і була одягнена у м'ятну блузку та жакет. Жінка мала ідеальне укладання, у вухах лаконічні сережки-цвяшки, на шиї підвіска з кулоном, а на обличчі коричневі окуляри від сонця. Їм до тону Сандра також зробила і манікюр.

Девід Бекхем із мамою Сандрою / Фото: Getty Images

На Вімблдонському тенісному турнірі також побували Кеті Перрі та Орландо Блум. Пару заскочили за поцілунками на трибунах.

Кеті Перрі та Орландо Блум / Фото: Getty Images

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