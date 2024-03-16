У компанії мами і бабусь: Сідні Свіні з'явилася на прем'єрі фільму жахів в скульптурному топі на голе тіло

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра психологічного фільму жахів "Проклята діва" від режисера Майкла Могана. Захід відвідала головна героїня стрічки Сідні Свіні.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

На червоній доріжці зірка з'явилася в авангардному об'ємному білому топі від Balmain, який вона одягла на голе тіло. Топ нагадував скульптуру рук, які тримають букет із квітів і винограду.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Верх Свіні скомбінувала з чорними штанями-палацо. Їй зробили зачіску, уклавши волосся назад, і максимально природний макіяж. У вухах в акторки були лаконічні золоті сережки з діамантами.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Підтримати Сідні прийшла її мама і дві її бабусі, які, до речі, з'являться у стрічці в образах черниць, що живуть у тому самому італійському монастирі, що й головна героїня.

Сідні Свіні з мамою і бабусями / Фото: Associated Press

Свіні позувала також із людьми у костюмах черниць із закритими червоними масками обличчями.

Сідні Свіні / Фото: Associated Press

Про фільм:

Американська монахиня Сесилія їде до віддаленого монастиря у мальовничій Італії. Невдовзі теплий прийом перетворюється на кошмар. Сесилія зʼясовує, що нова домівка приховує страшну таємницю і нечувані жахіття.

В український прокат фільм вийде 21 березня.

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