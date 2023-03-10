У компанії мами і сестри: Періс Гілтон мерехтливою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

Три відомі блондинки ошатно одяглися на фешншоу.

Періс Гілтон відвідала фешншоу Модного дому Versace осінь-зима 2023-2024, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Там красуня постала у гламурному образі. На ній була мерехтлива срібна мінісукня, розшита кристалами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру і гарні ноги.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Вбрання світська левиця доповнила туфлями-човниками зі стазами і на шпильках і рукавичками зі стразами і без пальців.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

Гілтон зробила ідеально рівне укладання і макіяж із акцентом на очах.

Разом із Періс на фешншоу прийшла її 63-річна мама Кеті Гілтон і 39-річна сестра Нікі Гілтон.

Нікі, Періс і Кеті Гілтони / Фото: Associated Press

Нікі і Періс Гілтони / Фото: Associated Press

На Нікі була чорна обтисла сукня і рожеві туфлі, а одягла чорну сукню, твідове пальто і туфлі на дуже високій платформі і підборах.

Нагадаємо, показ Versace відвідала також Демі Мур зі своєю вагітною донькою Румер Вілліс.

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