У компанії мами-супермоделі: Лені Клум із величезним бантом на голові позувала в нижній білизні

50-річна модель та телеведуча – Гайді Клум – та її 19-річна донька Лені знялися у різдвяній промокампанії для бренду спідньої білизни Intimissimi, з яким вони давно співпрацюють.

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Лені зображена в мереживному червоному комплекті і з величезним бантом на голові, також вона приміряла і чорну спідню білизну в поєднанні з пеньюаром з пір'ям. А Гайді підкреслила фігуру схожою червоною білизною. Мама та дочка тримали в руках подарункові коробки та весело позували на камеру. В обох на обличчі був макіяж із червоною помадою та схожі зачіски.

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Нагадаємо, раніше Гайді та Лені разом знялися для глянцю. Вони стали головними героїнями журналу SuperMagazine.

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