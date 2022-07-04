У компанії молодого бойфренда: Сієнна Міллер потрапила під приціл папараці

Знаменитість чудово провела час і продемонструвала гарний образ.

Британо-американська акторка та фотомодель — 40-річна Сієнна Міллер, яку багато хто пам'ятає за ролями у таких фільмах як "Казанова", "Медовий місяць Камілли" та Закон ночі", сходила на тенісний турнір Вімблдон. Також зірка відвідала вечірку Polo Ralph Lauren & British Vogue і відповідно одягла вбрання від бренду Ralph Lauren — білосніжну сукню з відкритими плечима та вишивкою Рішельє, яку доповнила чорним ременем та босоніжками моделі Emilie Sandals від цього бренду.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

Компанію Сієнні склав її бойфренд — 25-річний актор і модель Олі Грін. Вони сиділи на трибунах, багато сміялися, базікали та цілувалися, та зовсім не звертали уваги на публіку й фотографів.

Сієнна Міллер та Олі Грін / Фото: Getty Images

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