У компанії молодого вусатого красеня: Оля Полякова у сукні з оголеним животом прийшла на прем'єру мультфільму

Артистка у стильному образі з'явилася на прем'єрному показі анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".

Оля Полякова відвідала прем'єрний показ найочікуванішого українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який відбувся у кінотеатрі "Оскар" у Києві.

Співачка обрала для свого виходу стильний лук. На ній була чорна трикотажна сукня з високою горловиною і низом-сіткою, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Вбрання мало пікантне декольте і виріз на животі.

Оля Полякова і Анна Трінчер

Сукню Оля скомбінувала з сіро-білими кросівками. Волосся артистка розпустила, накрутивши легкі локони, і зробила максимально природний макіяж.

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Разом із Поляковою перед фотографами позувала артистка Анна Трінчер, яка у чорному топі похизувалася сексуальним бюстом.

А на прем'єру Оля прийшла у компанії молодого красеня - фіналіста кулінарного шоу "МастерШеф. Битва сезонів" Влада Міцкевича, який продемонстрував на камеру свої стильні вуса і бороду.

Влад Міцкевич, Оля Полякова і Анна Трінчер

Нагадаємо, Оля Полякова і Влад Міцкевич стали ведучими шоу про випробування стосунків кухнею "Він готує, вона керує", яке від 20 березня вийде на телеканалі ТЕТ.

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