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- Шоу-бізнес
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У компанії Орландо Блума: акторка Дрю Беррімор вийшла на сцену у флористичній сукні
Акторка та телеведуча Дрю Беррімор з'явилася на сцені під час церемонії найменування судна MSC World America.
Захід відбувся у Маямі і в ньому також взяв участь актор Орландо Блум, разом Дрю він був ведучим.
На акторці була довга вечірня сукня від бренду Monique Lhuillier зшита з тканини у флористичний принт. Сукня була довгою, спереду її прикрашали невеликі складки тканини, а рукави-буфи робили її оригінальнішою. Також це вбрання мало довгий шлейф.
Дрю носила вбрання з білими туфлями на платформі, а також набором прикрас із зеленим камінням. Волосся вона уклала у легкі локони.
Вартість вбрання, як у акторки, становить майже 5 тисяч євро.
Раніше вона відвідала 11-у церемонію вручення премії Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі. Дрю вийшла до фотографів у чорній довгій сукні, яка чудово сиділа на її фігурі. Вбрання було від відомого бренду Carolina Herrera і хоч і однотонним, але мало оригінальні шовкові рукави.