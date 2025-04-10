У компанії Орландо Блума: акторка Дрю Беррімор вийшла на сцену у флористичній сукні

Дрю Беррімор та Орландо Блум / © Getty Images

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Захід відбувся у Маямі і в ньому також взяв участь актор Орландо Блум, разом Дрю він був ведучим.

На акторці була довга вечірня сукня від бренду Monique Lhuillier зшита з тканини у флористичний принт. Сукня була довгою, спереду її прикрашали невеликі складки тканини, а рукави-буфи робили її оригінальнішою. Також це вбрання мало довгий шлейф.

Дрю Беррімор та Орландо Блум / © Getty Images

Дрю носила вбрання з білими туфлями на платформі, а також набором прикрас із зеленим камінням. Волосся вона уклала у легкі локони.

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Дрю Беррімор та Орландо Блум / © Getty Images

Вартість вбрання, як у акторки, становить майже 5 тисяч євро.

Сукня Дрю Беррімор

Раніше вона відвідала 11-у церемонію вручення премії Breakthrough Prize у Лос-Анджелесі. Дрю вийшла до фотографів у чорній довгій сукні, яка чудово сиділа на її фігурі. Вбрання було від відомого бренду Carolina Herrera і хоч і однотонним, але мало оригінальні шовкові рукави.

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор / © Associated Press Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор / © Associated Press Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор / © Getty Images Дрю Беррімор на благодійній вечері ASPCA Bergh Ball у Нью-Йорку / © Getty Images