У компанії подруг, але без чоловіка: Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала 28-річчя

22 листопада американська модель, засновниця бренду косметики Rhode – Гейлі Бібер – святкувала своє 28-річчя. У своєму Instagram вона показала, як це було.

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Дівчина організувала тематичну вечірку "Мартіні" та покликала близьких друзів, серед яких була Кендалл Дженнер.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Для святкування свого дня народження Гейлі одяглася у все чорне: коротку дублянку, яку залишила пікантно розстебнутою, та мініспідницю. Свій вечірній образ дівчина доповнила блискучим чокером, чорними колготками, туфлями на високих підборах та манікюром з малюнками у вигляді оливок – як відсилання до коктейлю з мартіні з оливками.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Серед гостей не був помічений чоловік Гейлі — Джастін Бібер. Шанувальники спантеличені причинами цього.

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Нагадаємо, в серпні цього року Гейлі та Джастін Бібери стали вперше батьками. У них народився син, якого назвали Джек Блюз. Про свою вагітність зірка повідомила у травні, показавши фотосесію, в якій позувала у білій мереживній сукні.

Гейлі Бібер на фотографіях папараці (24 фото)