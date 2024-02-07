У компанії величезного німецького дога: Наомі Воттс помітили на зніманнях фільму у Нью-Йорку

Акторка Наомі Воттс зіграє головну роль у фільмі "Друг", заснованому на популярній книжці американської письменниці Сігрід Нуньєс.

Роман випущений 2018 року і отримав Національну книжкову премію США в галузі художньої літератури. Він розповідає про письменницю, яка бере до себе німецького дога, який раніше належав її померлому другу та наставнику. Історія, описана у книжці, охоплює любов, дружбу, горе та зцілення.

У майбутній екранізації Уоттс зіграє головну роль, а її колегою по фільму стане німецький дог на ім'я Бінго. 6 лютого Наомі та Бінго помітили на вулиці у Нью-Йорку під час знімань.

На акторці було пальто оливкового кольору, яке вона одягла в поєднанні з чорним беретом, кюлотами, шкарпетками у принт арґайл та коричневими туфлями. На плечі Наомі мала сумку, а на шиї - хустку з принтом. У Бінго був червоний ремінець на шиї і повідець.

Наомі Воттс з Бінго / Фото: Getty Images

У самої Наомі також є пес на ім'я Іззі, якого вона взяла до своєї сім'ї з притулку. З коханим другом вона часто ходить на прогулянки і, відповідно, потрапляє під приціл папараці. Нещодавно акторку помітили на одній із таких прогулянок у яскравому смугастому шарфі.

Наомі Воттс з Ізі / Фото: Getty Images

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