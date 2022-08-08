У компанії відомого дизайнера: супермодель 90-х Клаудію Шиффер помітили під час відпочинку в Греції

Зірка була стильною і всі речі у образі підібрала за кольором.

Німецьку супермодель 90-х Клаудію Шиффер помітили під час відпочинку на острові Міконос у Греції. Зірка подіуму мала неймовірний вигляд, вона одягла легку білу сукню у синій принт, а також доповнила цей образ білими босоніжками, косинкою на голові та сонцезахисними окулярами із синіми лінзами.

Клаудія Шиффер / Фото: Getty Images

Побачивши фотографів, Клаудія широко усміхнулася в камеру, а ось компанію знаменитості на відпочинку склав її друг – 71-річний американський модельєр Томмі Гілфігер, який для відпочинку вибрав шорти, сорочку та червону кепку від свого бренду.

На своїй сторінці в соцмережі модель жодними знімками з відпустки поки що не поділилася, тільки опублікувавши милу світлину з котом.

Читайте також: