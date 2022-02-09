У комплекті з прозорими вставками: Талія Сторм у найсміливішому луку на BRIT Awards

Образ дівчини вийшов одним із найнезвичайніших, адже на відміну від інших знаменитостей, вона прийшла не в сукні.
Британська співачка любить епатувати, тому на BRIT Awards цього року одягла сміливий комплект французького бренду Mugler. Вбрання складалося з топу та лосин, які прикрашали геометричні прозорі вставки.
Але без гламуру на червоній доріжці теж нікуди, тому вбрання Талії завершили босоніжки Giuseppe Zanotti, ювелірна підвіска з її ім'ям на шиї та сумка Balenciaga, прикрашена стразами.
А ось, судячи з Instagram Талії, яскравою плямою її луку для церемонії стала ще й синя шуба.
Також цікаві образи на червоній доріжці продемонстрували Адель, Олівія Родріго, Ешлі Робертс та телезірка Майя Джама.
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