У комплекті з прозорими вставками: Талія Сторм у найсміливішому луку на BRIT Awards

У комплекті з прозорими вставками: Талія Сторм у найсміливішому луку на BRIT Awards

Образ дівчини вийшов одним із найнезвичайніших, адже на відміну від інших знаменитостей, вона прийшла не в сукні.

Британська співачка любить епатувати, тому на BRIT Awards цього року одягла сміливий комплект французького бренду Mugler. Вбрання складалося з топу та лосин, які прикрашали геометричні прозорі вставки.

Талія Сторм / Associated Press

Але без гламуру на червоній доріжці теж нікуди, тому вбрання Талії завершили босоніжки Giuseppe Zanotti, ювелірна підвіска з її ім'ям на шиї та сумка Balenciaga, прикрашена стразами.

Талія Сторм / Associated Press

А ось, судячи з Instagram Талії, яскравою плямою її луку для церемонії стала ще й синя шуба.

Талія Сторм

Також цікаві образи на червоній доріжці продемонстрували Адель, Олівія Родріго, Ешлі Робертс та телезірка Майя Джама.

Адель / Associated Press

Олівія Родріго / Associated Press

Ешлі Робертс / Getty Images

Майя Джама / Associated Press

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