У контрастному вбранні принцеси: Ніколь Кідман зачарувала публіку своєю пишною сукнею-реплікою

Акторка та модний бренд віддали шану Крістобалю Баленсіазі.
2 грудня Модний дім Balenciaga оголосив акторку Ніколь Кідман новою амбасадоркою, тому тепер вона на всіх публічних подіях з'являється у вбраннях від цього бренду. Не став винятком її вихід на Met Gala у Нью-Йорку.
Цього року оскароносна акторка обрала контрастне вбрання, яке поєднувало в собі чорний та білий відтінки.
Верхня частина вбрання була з білого шовкового атласу, що нагадував відтінок перлів, а ось спідниця повністю розшита чорними воланами з органзи, які трохи нагадували пір'я.
Доповнила Кідман образ діамантовими прикрасами на руках та у вухах, а також високими білими рукавичками. Волосся вона просто розпустила, а ось макіяж у неї був дуже ніжним із рожевими рум'янами на щоках.
Вбрання Кідман – не є розробкою Демни Гвасалії, оскільки цей дизайн 1951 року вигадав засновник Модного дому Крістобаль Баленсіага. Сукня була частиною весняної колекції Модного дому. Оскільки тема виставки у Метрополітен-музеї цього року "Сплячі красуні: відродження моди", то вибір Ніколь сукні виправданий — разом із Balenciaga вона відродила старий дизайн.
Згідно з виданням Vogue, на відтворення сукні пішло 800 годин ручної вишивки з ретельним застосуванням 3000 пір'їн з органзи для якої використовувалося 150 метрів тканини - кожен елемент вирізався вручну, складався і зшивався. Також ще 400 годин роботи в ательє було витрачено на те, щоб перетворити первісний вигляд двох окремих частин на єдину вечірню сукню.
Відвідала Met Gala вона у компанії свого чоловіка Кіта Урбана, який одягнув елегантний чорний костюм та краватку-метелика.
Нагадаємо, що торік Ніколь Кідман теж одягла репліку — вона з'явилася на Met Gala у вбранні з реклами Chanel No.5 — культової сукні 19-річної давнини. Її було створено Карлом Лагерфельдом.
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