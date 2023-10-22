У кораловій мінісукні з квітами: співачка Анітта з'явилася у вбрання від відомого бренду

Латиноамериканська зірка Анітта відвідала захід у Флориді – відкриття розкішного ресторану в італійському стилі Casadonna. На вечірку співачка прийшла в ефектній кораловій сукні від британського бренду David Koma представленій в колекції осінь-зима 2023 року.

Сукня була коротка, бандажна, мала невеликий розріз збоку, який відкривав ногу Анітти, а також її прикрашали великі лакові червоні квіти. Ще одним декором сукні були лакові бретельки, одна з яких зав'язувалась за шию як чокер.

Образ співачка доповнила бежевими босоніжками з ремінцями, декількома прикрасами та макіяжем із чорними стрілками.

Анітта / Фото: Getty Images

Також нещодавно у вбранні від цього ж бренду на публіці з'явилася і акторка Єва Лонгорія, але обрала вбрання в чорному кольорі. Її спідниця з великими квітами на подолі добре підкреслювала фігуру.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

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