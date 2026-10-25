У кораловій сукні і з масивним перловим кольє: красива Гелен Міррен отримала престижну нагороду

Гелен Міррен / © Getty Images

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Гелен Міррен відвідала 29-й кінофестиваль SCAD Savannah Film Festival, який відбувся у Саванні.

Знаменитість стала почесною гостею галапоказу фільму «A Talent for Murder» («Талант до вбивства»), а також отримала престижну нагороду Entertainment Legend Award («Легенда розваг») за свій внесок у кіноіндустрію.

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Гелен Міррен / © Getty Images

Для урочистої події Гелен обрала яскравий аутфіт. На ній була сукня коралового кольору з довгими рукавами, акцентною талією і вільною розкльошеною спідницею з пишними складками. Вбрання вона поєднала з гостроносими туфлями на підборах в тон.

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Головним акцентом образу стало розкішне багатоярусне кольє з перлів з великою декоративною підвіскою, оздобленою камінням. У вухах у Міррен були масивні перлинні сережки, а на руках — каблучки.

Сиве волосся знаменитість уклала в елегантну зачіску з чубчиком, а також зробила макіяж з чорним олівцем і червоною помадою.

Нагадаємо, раніше Гелен Міррен у квітчастій спідниці і малинових туфлях потрапила під приціл папараці.

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