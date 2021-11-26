У кораловій сукні та на підборах: Мер'єм Узерлі позувала у старовинному палаці

У кораловій сукні та на підборах: Мер'єм Узерлі позувала у старовинному палаці

Акторка показала свій образ для фотосесії.

Німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка прославилася роллю Гюррем-Султан у серіалі "Величне століття", часто ділиться з шанувальниками знімками з різних фотосесій та особистого життя.

Днями акторка показала кадри у гарній сукні від бренду Maison Novague коралового кольору з колекції весна-літо 2022, яку поєднала з бежевими туфлями у стилі Мері Джейн. Також у вбрання був досить оригінальний фасон із високим розрізом та бантом на шиї.

Фотосесія проводилася у палаці Фрідріхсфеєльді, розташованому в однойменному районі берлінського округу Ліхтенберг. Будівля добре збереглася і є однією із прикладів архітектури раннього класицизму Німеччини.

Також кадри з фотосесі опублікував на своїй сторінці і бренд.

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