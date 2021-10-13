У коралово-гарбузовому жакеті і мініспідниці: стильний осінній лук Ешлі Робертс

У коралово-гарбузовому жакеті і мініспідниці: стильний осінній лук Ешлі Робертс

Радіоведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls одягла на роботу двоколірний жакет.

Ешлі Робертс традиційно потрапила до об'єктивів папараці дорогою на роботу — на радіостудії Global Radio.

Вона мала дуже стильний вигляд. Ешлі одягла трендовий нинішнього сезону двоколірний жакет, який складався з коралової і гарбузової половин. Під нього дівчина одягла світло-кораловий трикотажний светр з горловиною, поєднавши його з мініспідницею гарбузового відтінку.

Ешлі Робертс / Getty Images

Вбрання Робертс доповнила коричневими замшевими ботфортами і білою сумкою Yves Saint Laurent.

Радіоведуча зробила недбалу зачіску з пучком на маківці і випущеними пасмами спереду. На обличчі у неї були коричневі окуляри.

Раніше Ешлі у відвертому образі відвідала церемонію вручення нагороди Virgin Atlantic Attitude Awards 2021. На ній була срібляста коротка сукня з V-подібним декольте і вирізами на талії.

Ешлі Робертс / Getty Images

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