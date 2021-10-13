У коралово-гарбузовому жакеті і мініспідниці: стильний осінній лук Ешлі Робертс

Радіоведуча та учасниця гурту The Pussycat Dolls одягла на роботу двоколірний жакет.
Ешлі Робертс традиційно потрапила до об'єктивів папараці дорогою на роботу — на радіостудії Global Radio.
Вона мала дуже стильний вигляд. Ешлі одягла трендовий нинішнього сезону двоколірний жакет, який складався з коралової і гарбузової половин. Під нього дівчина одягла світло-кораловий трикотажний светр з горловиною, поєднавши його з мініспідницею гарбузового відтінку.
Вбрання Робертс доповнила коричневими замшевими ботфортами і білою сумкою Yves Saint Laurent.
Радіоведуча зробила недбалу зачіску з пучком на маківці і випущеними пасмами спереду. На обличчі у неї були коричневі окуляри.
Раніше Ешлі у відвертому образі відвідала церемонію вручення нагороди Virgin Atlantic Attitude Awards 2021. На ній була срібляста коротка сукня з V-подібним декольте і вирізами на талії.
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