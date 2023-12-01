У кораловому бікіні: 58-річна Елізабет Герлі продемонструвала струнку фігуру у басейні

Акторка має неймовірний вигляд у купальнику.
Елізабет Герлі показала в Instagram відео зі свого вихідного, який вона провела у СПА.
Акторка насолоджувалася плаванням у басейні. Вона використала цю можливість і назнімала відео, на яких продемонструвала свою струнку фігуру з різних ракурсів.
Одягнена Ліз була у бікіні коралового відтінку власного бренду Elizabeth Hurley Beach із золотистими ланцюжками. Герлі похизувалася не лише підтягнутим тілом, а й сексуальним декольте.
До басейну акторка пішла із насиченим макіяжем, у якому зробила акцент на очах.
Нагадаємо, раніше Елізабет Герлі показалася оголеною у сауні.
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