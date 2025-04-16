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- Шоу-бізнес
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У кораловому боді і лакованих мінішортах: зірка реаліті похизувалася пишним декольте і стрункими ногами
Емма Ернан в ефектному аутфіті потрапила під приціл фотографів.
До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан. Білявка, як завжди мала ефектний і сексуальний вигляд.
Цього разу красуня вийшла у світ у кораловому боді з блискавкою, яку розстебнула до половини і продемонструвала пишне спокусливе декольте. Верх Емма скомбінувала з чорними шкіряними лакованими мінішортами, які підкреслили її стрункі ноги.
Емма доповнила лук чорними босоніжками на шпильках і чорною сумкою Hermes Birkin.
Зірка реаліті зробила гарну зачіску, макіяж із бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри від Chanel, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки – золотим браслетом і діамантовими каблучками.
Нагадаємо, Емма Ернан сходила до ресторану на вечірку у чорній сукні по фігурі з відвертим фігурним декольте майже до пупка.