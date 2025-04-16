У кораловому боді і лакованих мінішортах: зірка реаліті похизувалася пишним декольте і стрункими ногами

Емма Ернан / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан. Білявка, як завжди мала ефектний і сексуальний вигляд.

Цього разу красуня вийшла у світ у кораловому боді з блискавкою, яку розстебнула до половини і продемонструвала пишне спокусливе декольте. Верх Емма скомбінувала з чорними шкіряними лакованими мінішортами, які підкреслили її стрункі ноги.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма доповнила лук чорними босоніжками на шпильках і чорною сумкою Hermes Birkin.

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Зірка реаліті зробила гарну зачіску, макіяж із бежевою помадою, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри від Chanel, вуха прикрасила діамантовими сережками, а руки – золотим браслетом і діамантовими каблучками.

Нагадаємо, Емма Ернан сходила до ресторану на вечірку у чорній сукні по фігурі з відвертим фігурним декольте майже до пупка.