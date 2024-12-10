У кораловому намисті і сукні з квітами: красива Ольга Сумська з'явилася на прем'єрі комедії "Збори ОСББ"

Акторка у стильному аутфіті прийшла на захід до кінотеатру.

Ольга Сумська відвідала у кінотеатрі "Оскар" прем'єру української комедії "Збори ОСББ", у якій зіграла.

На заході акторка постала у стильному образі. На ній була елегантна чорна сукня міді з чорною квітковою вишивкою, зверху якої вона одягла чорний піджак із атласними лацканами.

Міта Шмурак, Ольга Сумська, Іван Мелашенко/Пресслужба

Вбрання Ольга доповнила чорними замшевими чоботами і червоним мішечком із національною вишивкою.

У Сумської було ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на червоній помаді, красиве коралове намисто зі згардою на шиї і каблучки з масивним камінням на руках.

Міта Шмурак, Ольга Сумська, Іван Мелашенко/Пресслужба

Про фільм:

Напередодні новорічних свят жителі звичайного багатоквартирного будинку збираються, щоб обговорити купівлю спільного генератора. Однак сусіди, які місяць не могли узгодити колір фарби для лави не здатні порозумітися у цьому питанні. Тож старі конфлікти переростають у непримиренне протистояння. Чи зможуть сусіди перебороти чвари й хоча б раз у житті об'єднатися?

Фільм "Збори ОСББ" від 12 грудня у національному прокаті. Трейлер можна подивитися тут.

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