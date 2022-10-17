У кораловому намисті і сукні з перфорацією: Катерина Бужинська продемонструвала гарний образ

Катерина Бужинська знялася у новій фотосесії і показала найкращі кадри в Instagram.

Перед об'єктивом камери фотографині Анни Домбровської артистка постала у чорній сукні-вишиванці з перфорацією від українського бренду EmbroideredGem. Шию вона прикрасила розкішним кораловим намистом.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт Катерина доповнила гарним укладанням і насиченим макіяжем із червоною помадою.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Допис Бужинської супроводжує пронизливий вірш Вадима Швеця про війну:

"Ми знов змарніли, почорніли,

У грудях тисне та болить.

Думки жахливі запосіли,

В нутрі неспокій лиш горить.

Над полем знову крук кружляє

Та гинуть хлопці у вогні,

У скронях б'є і затискає,

І чорними проходять дні.

Не відбере нізащо падаль,

Назад ні кроку, ніхто не здасться.

Мов павутину, плетуть зраду,

Та дух зламати наш не вдасться.

Колаборанти розквітають,

Хтось повертатись не спішить,

Мовчать злегка, бо точно знають:

На дно підуть, бодай у мить.

Кажу відверто, прямо в очі:

Вдів пам'ятаймо й матерів,

Що, гірко плачучи щоночі,

Героїв згадують синів.

Єднаймося, брати і сестри,

Нащадки вільних козаків.

Тягар війни нам разом нести,

Щоб синьо-жовтий майорів!"

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