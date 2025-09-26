У кораловому намисті і спідниці з орнаментом: Ольга Сумська на відкритті Одеського кінофестивалю

Ольга Сумська

Ольга Сумська відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у Києві.

Акторка зявилася перед фотокамерами в елегантному образі. На ній був чорний двобортний жакет приталенрого силуету і чорна спідниця максі, прикрашена на подола червоно-зеленим національним орнаментом.

Аутфіт Ольга доповнила чорними гостроносими туфлями і чорним клатчем, оздобленим чорним камінням.

У зірки було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і гарне коралове намисто на шиї.

Нагадаємо, Ольга Сумська разом із донькою відвідала показ українського бренду GOT’S LABEL, який відбувся у Музеї авіації.