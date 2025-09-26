- Дата публікації
-
Шоу-бізнес
- Шоу-бізнес
262
- 262
1 хв
- 1 хв
У кораловому намисті і спідниці з орнаментом: Ольга Сумська на відкритті Одеського кінофестивалю
Акторка в елегантному вбранні продемонструвала струнку фігуру на світському заході.
Ольга Сумська відвідала церемонію відкриття 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю, яка відбулася у Києві.
Акторка зявилася перед фотокамерами в елегантному образі. На ній був чорний двобортний жакет приталенрого силуету і чорна спідниця максі, прикрашена на подола червоно-зеленим національним орнаментом.
Аутфіт Ольга доповнила чорними гостроносими туфлями і чорним клатчем, оздобленим чорним камінням.
У зірки було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і гарне коралове намисто на шиї.
