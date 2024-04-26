У коричневих мінішортах і з сумкою Dior: британська модель у стильному луку сходила на захід

Арабелла Чі у своєму аутфіті акцентувала увагу на струнких ногах.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram знімки свого нового стильного луку, у якому вона сходила на фешнівент.

Арабелла Чі/Instagram

Дівчина одягла чорне боді, чорний вкорочений жакет і коричневі мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.

Арабелла Чі/Instagram

Аутфіт Чі доповнила чорними босоніжками з зав'язками майже до колін і чорною сумкою-сідлом від Dior.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла зробила укладання з локонами і макіяж у натуральних відтінках. На шиї у неї був золотий ланцюжок із підвіскою.

Арабелла Чі/Instagram

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі приміряла коротку сукню з леопардовим принтом і пікантним вирізом на животі і на грудях.

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