У коричневій куртці та джинсах: Кеті Голмс знову сфотографували папараці

Кеті Голмс – найстильніша мешканка Нью-Йорка, яка не боїться потрапити під приціл фотографів. Вона часто гуляє містом у простих і повсякденних вбраннях, які заслуговують на увагу.

Напередодні Нового року вона сходила на роботу – репетицію до театру на Бродвеї, де зараз грає в одній із вистав. Кеті несла в руках дві склянки з напоями, які купила дорогою, ймовірно, комусь зі своїх колег по сцені.

Одягнена того дня вона була в коричневе пальто з кишенями та ґудзиками, смугасту кофту та широкі джинси. Також, щоби не замерзнути, вона одягла шапку на голову. Образ Голмс доповнювали окуляри, кеди та досить велика чорна сумка від Mansur Gavriel.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Також зазначимо, що із цією чорною сумкою Кеті Голмс виходила у світ не раз. Нещодавно вона також поєднала її з довгим коричневим пальтом та кумедною сумкою-шоппером від Standard Reusable, на якій був малюнок у вигляді Hello Kitty.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

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