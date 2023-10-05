У коричневій шкірянці і прозорій спідниці: фешнблогерка продемонструвала стильний осінній образ

Леоні Ганне обрала лук від Miu Miu у коричнево-помаранчевих кольорах.
Німецька модна блогерка, зірка стритстайлу та інфлюенсерка – 35-річна Леоні Ганне потрапила до об'єктивів папараці дорогою на показ бренду Miu Miu, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Леоні обрала для свого виходу стильний образ в осінніх кольорах від вищезгаданого бренду. На ній була коричнева шкірянка, помаранчева футболка і сорочка на ґудзиках, а також коричнева прозора спідниця до колін.
Аутфіт блогерка доповнила чорною сумкою і чорними босоніжками на шпильках.
Леоні зібрала волосся у хвіст, прикрасивши його чорною стрічкою, і зробила макіяж у коричневих відтінках.
Нагадаємо, Леоні Ганне відвідала вечірку Victoria's Secret у Нью-Йорку у чорній сукні-комбінації з шовковою спідницею та прозорим сітчастим верхом.
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