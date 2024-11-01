У коричневій сукні-водолазці: Дженніфер Лопес публічно підтримала Камалу Гарріс на виборах

У США в самому розпалі передвиборчий сезон і кандидати — Камала Гарріс і Дональд Трамп — намагаються отримати голоси.

У Геловін, 31 жовтня, у Лас-Вегасі відбувся передвиборчий мітинг кандидатки в президенти від Демократичної партії та нинішньої віце-президентки Камали Гарріс.

Підтримати її прийшла співачка та акторка Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

На публіку зірка вийшла в коричневому вбранні — обтислій сукні-водолазка з довгими рукавами.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Вбрання гарно підкреслювало фігуру Лопес, а доповнила лук вона декількома прикрасами, укладанням з кучерями, довгим нюдовим манікюром і макіяжем у коричневій гамі.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Роликом із заходу Дженніфер також поділилася у Instagram.

Зірка була дуже красивою та ефектною, але у звичайному житті вона має зовсім не такий вигляд, що нещодавно довели фотографії папараці, на який Лопес була зафіксована в машині у повсякденному вбранні та зібраним волоссям.

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