У коричневому бікіні з принтом: Арабелла Чі похизувалася пружними сідницями

Модель любить фотографуватися у купальниках.
Модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові пікантні знімки, на яких продемонструвала пляжний аутфіт.
На фото красуня постала у коричневому бікіні з принтом та золотою підвіскою у вигляді морської зірки на ліфі.
Арабелла похизувалася і стрункою фігурою, і пружними сексуальними сідницями.
Модель розпустила волосся, зробила легкий макіяж, молочний манікюр і доповнила лук золотими прикрасами – сережками, ланцюжками і каблучками.
Нагадаємо, Арабелла Чі відвідала спеціальний показ психологічного фільму жахів "Усміхайся 2" у Лондоні. Там вона постала у червоній сукні з високим розрізом.
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