У коричневому бікіні з принтом: Арабелла Чі похизувалася пружними сідницями

Модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram нові пікантні знімки, на яких продемонструвала пляжний аутфіт.

На фото красуня постала у коричневому бікіні з принтом та золотою підвіскою у вигляді морської зірки на ліфі.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

Арабелла похизувалася і стрункою фігурою, і пружними сексуальними сідницями.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

Модель розпустила волосся, зробила легкий макіяж, молочний манікюр і доповнила лук золотими прикрасами – сережками, ланцюжками і каблучками.

Арабелла Чі/Instagram Арабелли Чі

Нагадаємо, Арабелла Чі відвідала спеціальний показ психологічного фільму жахів "Усміхайся 2" у Лондоні. Там вона постала у червоній сукні з високим розрізом.

Читайте також: