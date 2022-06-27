У коричневому комбінезоні та золоті: ефектна дочка Мадонни пройшлася подіумом в Парижі

Під час Тижня моди у Парижі відбувся показ весняно-літньої колекції дизайнерки Марін Серр. Однією з учасниць модного шоу стала 25-річна Лурдес Леон – дочка Мадонни.
Дівчина вийшла на подіум у коричневому комбінезоні зі знаменитим принтом бренду у вигляді півмісяця. На обличчі вона мала яскравий макіяж зі стрілками на очах, а зап'ястя, талію та шию прикрашали масивні золоті вироби.
Зазначимо, що мода вже давно перестала бути затиснутою в межі 90-60-90 і тепер на подіумі можна побачити не лише худорлявих та високих, а й дівчат звичайнішої зовнішності та епатажних особистостей, як Лурдес. Але у світі моди дівчина не новачок, адже кар'єру насправді розпочала ще 2010 року, коли разом зі своєю матір'ю запустила лінійку одягу Macy's Material Girl.
На подіумі Леон дебютувала 2018 року під час Тижня моди в Нью-Йорку, демонструючи речі від Gypsy Sport. 2020 року вона стала обличчям осінньо-зимової колекції Стелли Маккартні для Adidas, а 2021 року знялася в рекламних кампаніях Swarovski і Marc Jacobs, з'явилася на обкладинці Vogue і пройшлася подіумом Versace під час Тижня моди в Мілані, взяла участь у показі Savage x Fenty, Bottega Veneta та Mugler.
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