У коричневому комбінезоні та золоті: ефектна дочка Мадонни пройшлася подіумом в Парижі

Під час Тижня моди у Парижі відбувся показ весняно-літньої колекції дизайнерки Марін Серр. Однією з учасниць модного шоу стала 25-річна Лурдес Леон – дочка Мадонни.

Дівчина вийшла на подіум у коричневому комбінезоні зі знаменитим принтом бренду у вигляді півмісяця. На обличчі вона мала яскравий макіяж зі стрілками на очах, а зап'ястя, талію та шию прикрашали масивні золоті вироби.

Лурдес Чікконе / Фото: Getty Images

Зазначимо, що мода вже давно перестала бути затиснутою в межі 90-60-90 і тепер на подіумі можна побачити не лише худорлявих та високих, а й дівчат звичайнішої зовнішності та епатажних особистостей, як Лурдес. Але у світі моди дівчина не новачок, адже кар'єру насправді розпочала ще 2010 року, коли разом зі своєю матір'ю запустила лінійку одягу Macy's Material Girl.

Лурдес Чікконе / Фото: Getty Images

На подіумі Леон дебютувала 2018 року під час Тижня моди в Нью-Йорку, демонструючи речі від Gypsy Sport. 2020 року вона стала обличчям осінньо-зимової колекції Стелли Маккартні для Adidas, а 2021 року знялася в рекламних кампаніях Swarovski і Marc Jacobs, з'явилася на обкладинці Vogue і пройшлася подіумом Versace під час Тижня моди в Мілані, взяла участь у показі Savage x Fenty, Bottega Veneta та Mugler.

Лурдес Чікконе під час показу Versace / Фото: Associated Press

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