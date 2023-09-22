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У коричневому шкіряному костюмі: елегантна Шерон Стоун відвідала модний показ у Мілані

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У коричневому шкіряному костюмі: елегантна Шерон Стоун відвідала модний показ у Мілані

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Її вбрання було простим, стильним і в одному кольорі.

У Мілані триває Тиждень моди, і однією з гостей заходу стала 65-річна голлівудська акторка Шерон Стоун. Зірка "Основного інстинкту" з'явилася на показі весна-літо 2024 року італійського бренду Tod's.

Шерон Стоун дорогою на модне шоу / © Associated Press
Шерон Стоун дорогою на модне шоу / Фото: Associated Press

Для заходу вона обрала шкіряний коричневий костюм, який складався з вільного жилета на ґудзиках і широких штанів.

Доповнювали її образ коричневі туфлі й маленька коричнева сумка через плече. Також Шерон одягла кілька золотих прикрас на шию і шкіряні браслети на руку з логотипом бренду. Коротке волосся вона уклала назад і зробила легкий макіяж.

Шерон Стоун / © Getty Images
Шерон Стоун / Фото: Getty Images

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