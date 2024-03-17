У коричневому вбранні та з блакитними нігтями: стильна Гайді Клум під прицілом папараці

Зірка йшла вулицею з широкою усмішкою і в приголомшливому образі.

В Америці стартували знімання чергового сезону розважального шоу America's Got Talent і традиційно незмінною суддею цього проєкту стала супермодель Гайді Клум. 16 березня зірку сфотографували дорогою на знімання, коли вона вийшла зі своєї машини і прямувала до студії в Пасадені.

50-річна Гайді була одягнена стильно та ефектно, оскільки поєднала у свому луку лише речі коричневого кольору. Зокрема модель одягла шовкову сорочку з довгими рукавами та шкіряні широкі штани з тисненням, що нагадувало текстуру шкіри крокодила.

У руці вона тримала коричневу квадратну сумку з принтом, взула замшеві туфлі на підборах, на очі одягла сонцезахисні окуляри-авіатори.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

Єдиним яскравим акцентом її образу був манікюр, оскільки вона зробила його блакитного кольору.

Манікюр Гайді Клум / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що цього року Гайді та її чоловік Том Каулітц відвідали разом вечірку Vanity Fair, яка вже традиційно відбулася після церемонії "Оскар". На червоній доріжці заходу Гайді викликала фурор сукнею з вирізами на животі та стегнах, що нагадувала рідке золото.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

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