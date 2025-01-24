У коричневому жакеті і з сумкою Gucci: Анастасія Цимбалару у стильному образі прийшла на прем'єру комедії

32-річна акторка прийшла привітати своїх зіркових друзів із виходом стрічки, у якій вони знялися.

Анастасія Цимбалару стала гостею галапрем’єри романтичної комедії "Коли ти вийдеш заміж?", яка днями відбулася у столичному кінотеатрі "Оскар".

Для своєї появи кінозірка обрала стильний аутфіт. На ній був коричневий замшевий жакет, блакитна сорочка, білий топ і сині джинси.

Анастасія Цимбалару

Лук Цимбалару доповнила замшевими коричневими гостроносими ботильйонами і сумкою від Gucci з фірмовою монограмою.

Анастасія зібрала волосся у гладкий хвіст, зробила макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями з камінням, а шию – золотими ланцюжками.

Анастасія Цимбалару

Нагадаємо, на прем'єрі також були присутні акторки Антоніна Хижняк і Наталка Денисенко, які зіграли у фільму "Коли ти вийдеш заміж?".

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