У короні і з розкішними прикрасами: Ванесса Кірбі в епічній історії "Наполеон"

Вже цієї осені історичний фільм Рідлі Скотта про Наполеона I вийде на українські кіноекрани.

Студія Sony Pictures опублікувала персонажний постер із Ванессою Кірбі у ролі Жозефіни Богарне – першої дружини культового французького імператора Наполеона до прем'єри однойменного фільму, який вийде в український прокат 23 листопада цьогоріч.

Ванесса Кірбі

Епічна історія розповість про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети та трагічні падіння. Вона також сповна розкриє життя творця однієї з найбільших імперій світу.

Нагадаємо, у Мережі з'явився офіційний трейлер фантастичної комедії "Репродукція майбутнього", яка в український прокат вийде у вересні.

Читайте також: