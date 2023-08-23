Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У короні і з розкішними прикрасами: Ванесса Кірбі в епічній історії "Наполеон"

У короні і з розкішними прикрасами: Ванесса Кірбі в епічній історії "Наполеон"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
63
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У короні і з розкішними прикрасами: Ванесса Кірбі в епічній історії "Наполеон"

Ванесса Кірбі / Фото: Associated Press

Вже цієї осені історичний фільм Рідлі Скотта про Наполеона I вийде на українські кіноекрани.

Студія Sony Pictures опублікувала персонажний постер із Ванессою Кірбі у ролі Жозефіни Богарне – першої дружини культового французького імператора Наполеона до прем'єри однойменного фільму, який вийде в український прокат 23 листопада цьогоріч. 

Ванесса Кірбі / ©
Ванесса Кірбі

Епічна історія розповість про тернистий шлях Бонапарта до влади, його тріумфальні злети та трагічні падіння. Вона також сповна розкриє життя творця однієї з найбільших імперій світу.

Нагадаємо, у Мережі з'явився офіційний трейлер фантастичної комедії "Репродукція майбутнього", яка в український прокат вийде у вересні.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
63
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація