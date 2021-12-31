У короні з птахами і сукні з паєтками: учасниця "Холостяка-10" продемонструвала свій новорічний образ

У короні з птахами і сукні з паєтками: учасниця "Холостяка-10" продемонструвала свій новорічний образ

Аліна Ляшук обрала для зустрічі Нового року гламурний аутфіт.

Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" – Аліна Ляшук – показала фоловерам в Instagram образ, в якому вона буде зустрічати Новий рік.

Дівчина постала на фото у сукні, розшитій сріблястими паєтками. Свій лук вона доповнила головним сірим убором у вигляді корони з птахами.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

Ляшук випрямила собі волосся і зробила насичений макіяж з акцентом на очах.

"Образ на Новий рік", - підписала фото Аліна.

Раніше дівчина показала миле фото з ялинкою, на якому вона позувала у червоному светрі оверсайз і в червоних шкарпетках.

Аліна Ляшук / Instagram Аліни Ляшук

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