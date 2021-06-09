У коротких шортах і сліпонах: 73-річний Арнольд Шварценеггер на велопрогулянці

Він веде активний спосіб життя.
Актор, культурист і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер великий шанувальник велоспорту та часто його можна помітити на вулицях Лос-Анджелеса на велосипеді. Особливо корисні йому такі кардіонавантаження, після операції на серці, яку йому зробили минулого року.
73-річний Шварценеггер також часто запрошує на велопрогулянки своїх дітей або друзів. Іноді актор катається на самоті.
У понеділок, 8 червня, Шварценеггера сфотографували під час його чергового виїзду. Він катався на свому велосипеді в чорних шортах, футболці, синій легкій куртці і сліпонах в камуфляжний принт. На очах у нього були сонцезахисні окуляри.
Любов до спорту він прищепив і своїм дітям. Наприклад, його син Патрік, якось потрапив під приціл папараці, розминаючись на вулиці, а дві його дочки були зазнімковані після гри у сквош.
Читайте також: Знову на коні: Арнольда Шварценеггера сфотографували під час улюбленого заняття