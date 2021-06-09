У коротких шортах і сліпонах: 73-річний Арнольд Шварценеггер на велопрогулянці

Він веде активний спосіб життя.

Актор, культурист і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер великий шанувальник велоспорту та часто його можна помітити на вулицях Лос-Анджелеса на велосипеді. Особливо корисні йому такі кардіонавантаження, після операції на серці, яку йому зробили минулого року.

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73-річний Шварценеггер також часто запрошує на велопрогулянки своїх дітей або друзів. Іноді актор катається на самоті.

У понеділок, 8 червня, Шварценеггера сфотографували під час його чергового виїзду. Він катався на свому велосипеді в чорних шортах, футболці, синій легкій куртці і сліпонах в камуфляжний принт. На очах у нього були сонцезахисні окуляри.

Арнольд Шварцнегер / Getty Images

Любов до спорту він прищепив і своїм дітям. Наприклад, його син Патрік, якось потрапив під приціл папараці, розминаючись на вулиці, а дві його дочки були зазнімковані після гри у сквош.

Патрік Шварценеггер / Getty Images

Кетрін Шварценеггер / Getty Images

Кетрін і Кристина Шварценеггер базікають після тренування / Getty Images

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Арнольд Шварценеггер на велопрогулянках під час карантину (18 фото)

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