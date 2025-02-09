У коротких шортах та чоботях на підборах: Кеті Перрі заспівала на церемонії відкриття Invictus Games

Співачка Кеті Перрі виступала на церемонії відкриття Invictus Games 2025 у Ванкувері.

Артистка висловила підтримку принцу Гаррі та Меган Маркл, які є її сусідами у Монтесіто.

40-річна попдіва вийшла на сцену як один з хедлайнерів церемонії відкриття Invictus Games 2025, які принц Гаррі заснував 2014 року.

Кеті Перрі на відкритті Invictus Games / Фото: Getty Images

На сцені до Кеті приєдналися оркестр Naden Band Королівського канадського військово-морського флоту, оркестр 15-го польового полку та Королівський канадський артилерійський оркестр, а також 70 членів танцювального корпусу Invictus Games та 10 ляльок та артистів Invictus Games.

Перрі вийшла на сцену в ефектному костюмі та білих чоботях на підборах, вона зібрала волосся у кінський хвіст і зробила виразний макіяж. У Instagram Перрі поділилася відео свого виступу.

"Була більш ніж натхненна духом The Invictus Games і всіма сьогоднішніми учасниками. Дякую, що дозволили мені хамелеонити мій шлях через церемонії відкриття...", — написала в блогу співачка.

На церемонії також виступили Кріс Мартін із Coldplay, Неллі Фуртадо, Ноа Кахан та Роксанна Бруно.

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