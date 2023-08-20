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У коротких шортах та футболці: Кріссі Тейген прийшла підтримати сина на футбольному матчі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У коротких шортах та футболці: Кріссі Тейген прийшла підтримати сина на футбольному матчі

Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

У спеку вона вирішила одягнути максимально короткі шорти.

Модель та багатодітна мати Кріссі Тейген потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі. Знаменитість помітили у коротких шортах та червоній футболці, коли вона прийшла підтримати свого сина Майлза на його футбольному турнірі.

За знаменитістю було помітно, що вона просто сяяла від гордості через свого сина, адже навіть для підтримки взяла помпони і зробила принт на футболці з ім'ям хлопчика.

Образ Кріссі доповнила парою босоніжок із золотими зав'язками, сонцезахисними окулярами та невеликою сумкою на довгому ремінці. Волосся знаменитість зібрала у високу зачіску.

Кріссі Тейген / © Getty Images
Кріссі Тейген / Фото: Getty Images

Також підтримати Майлза прийшла його бабуся – мама Кріссі – Вілайлак Тейген. Її сфотографували з дочкою, коли вона розкладала стільці для спостереження за грою.

Кріссі Тейген з мамою / © Getty Images
Кріссі Тейген з мамою / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
766
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