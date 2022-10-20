У коротких шортах та кепці з малюнком: син Арнольда Шварценеггера на прогулянці

Молодий актор та модель опинився під прицілом папараці.
29-річний син американського актора, культуриста і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера не часто з'являється на публіці, але все ж таки, під час прогулянок Лос-Анджелесом його іноді заскочують фотографи. Цього тижня Патріка помітили, коли він йшов вулицею і базікав телефоном.
Оскільки у Каліфорнії зараз досить спекотно, знаменитість був одягнений по-літньому легко. На Патріці були короткі білі шорти, проста сіра футболка, шкарпетки та стильні білі кросівки New Balance.
Також Шварценеггер сховав голову від сонця під кепкою із малюнком. А ось на руках у нього було аж дві пари годинників – механічні та електронні Apple Watch.
Нагадаємо, що Патрік один із чотирьох дітей, які народилися у Арнольда Шварценеггера із журналісткою Марією Шрайвер.
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