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У коротких шортах та кепці з малюнком: син Арнольда Шварценеггера на прогулянці

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У коротких шортах та кепці з малюнком: син Арнольда Шварценеггера на прогулянці

Патрік Шварценеггер / Фото: Getty Images

Молодий актор та модель опинився під прицілом папараці.

29-річний син американського актора, культуриста і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера не часто з'являється на публіці, але все ж таки, під час прогулянок Лос-Анджелесом його іноді заскочують фотографи. Цього тижня Патріка помітили, коли він йшов вулицею і базікав телефоном.

Оскільки у Каліфорнії зараз досить спекотно, знаменитість був одягнений по-літньому легко. На Патріці були короткі білі шорти, проста сіра футболка, шкарпетки та стильні білі кросівки New Balance.

Також Шварценеггер сховав голову від сонця під кепкою із малюнком. А ось на руках у нього було аж дві пари годинників – механічні та електронні Apple Watch.

Патрік Шварценеггер / © Getty Images
Патрік Шварценеггер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Патрік один із чотирьох дітей, які народилися у Арнольда Шварценеггера із журналісткою Марією Шрайвер.

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