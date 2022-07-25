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У коротких шортах та в високих шкарпетках: стильна Белла Хадід під прицілом фотографів

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У коротких шортах та в високих шкарпетках: стильна Белла Хадід під прицілом фотографів

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Дівчина, мабуть, так одяглася для тренування.

25-річну супермодель вкотре сфотографували у Нью-Йорку, коли вона прямувала до свого автомобіля. Белла одягла дуже короткі білі шорти-боксери від Les Girls Les Boys та синю широку трикотажну футболку. Також на ній були високі білі шкарпетки, які більше нагадують гольфи.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Фото: Getty Images

Особливу увагу у цьому луку привертали кросівки Adidas x Kerwin Frost із декоративними зубами та носом. Доповнили лук дівчини сонцезахисні окуляри, невелика біла сумка на плечі та золоті сережки-пусети у формі сердець.

Кросівки Белли Хадід / © Getty Images
Кросівки Белли Хадід / Фото: Getty Images

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