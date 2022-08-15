У коротких шортах та з сумкою Gucci: Дженніфер Лопес та дочка Бена Аффлека під прицілом папараці

Вчора всі гадали, куди ж у суботу вирушила приватним літаком із сім'єю Дженніфер Лопес напередодні дня народження свого нового чоловіка Бена Аффлека, але виявилося, що зірка полетіла відпочивати не на острови, а до Нью-Йорка. У неділю, 14 серпня, знаменитість кілька разів помітили на вулицях міста з дітьми.

Особливу увагу зірка привернула, коли разом з нею була дочка Аффлека від першого шлюбу - 16-річна Вайолет. Ймовірно, підліток у чудових стосунках з дружиною батька, адже, схоже, що вони разом ходили на шопінг.

На Вайолет була біла футболка з написом Appalachian (Аппалачі – гірська система на сході Північної Америки), коричневі кюлоти та яскраві босоніжки на платформі.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Дженніфер одягла досить незвичайний для себе образ, адже поєднала короткі сірі шорти з широкою білою блузою, білими кросівками та сумкою-хобо від Gucci. на очах у суперзірки були стильні сонцезахисні окуляри від Bausch & Lomb, а у вухах її улюблені сережки-кільця від Jennifer Fisher.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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