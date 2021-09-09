У короткій білій сукні: Кайлі Дженнер блиснула вагітним животом

Днями 24-річна модель Кайлі Дженнер підтвердила чутки про свою другу вагітність.

Зірка і безнесвумен чекає на другу дитину від свого коханого Тревіса Скотта. В Instagram Stories Кайлі поділилася фотографією і продемонструвала свій вже досить помітний живіт. Також у пари вже є 3-річна дочка Стормі.

Дівчина позувала в білій короткій сукні, яка обтискала її фігуру з невеликим V-подібним вирізом на декольте. Поверх сукні Калі накинула біле пальто, а в руці тримала білу сумку. Схоже, в такому вигляді зірка зібралася на якийсь світський вихід.

Кайлі Дженнер / Instagram Кайлі Дженнер

Волосся у неї було розпущене, на обличчі традиційно був насичений макіяж, виконаний в нюдових відтінках.

Також в блогу Кайлі опублікувала відео про те, як повідомила рідним про те, що їхня сім'я скоро поповниться ще однією людиною. Це було дуже зворушливо. Нагадаємо, нещодавно також стало відомо про другу вагітність Розі Гантінгтон-Вайтлі і Ешлі Грем.

Читайте також: У Кендалл Дженнер новий роман: модель зустрічається з відомим спортсменом

Кайлі Дженнер хизується луками (31 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання