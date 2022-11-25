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У короткій куртці та чоботях на шнурівці: модель Емілі Ратаковскі продемонструвала осінній образ

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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69
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У короткій куртці та чоботях на шнурівці: модель Емілі Ратаковскі продемонструвала осінній образ

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Вона одягла об'ємний верх і тісні джинси, чим акцентувала увагу на своїй точеній фігурі.

Американська супермодель Емілі Ратаковскі потрапила під приціл папараці в центрі Нью-Йорка, коли прямувала до студії Sony, ймовірно, у робочих справах. Її сфотографували у теплому луку, в якому вона поєднала вкорочену чорну куртку, класичні джинси-скіні та коричневі чоботи на шнурівці спереду від бренду Timberland Veneda.

Свій теплий осінній лук модель доповнила сонцезахисними окулярами, сумкою на плечі, легким макіяжем із рум'янами та золотими сережками. Волосся вона просто розпустила.

Згідно з інформацією видання DailyMail, після цієї ділової зустрічі Емілі пішла на побачення, але не з коміком Пітом Девідсоном, про її роман з яким нещодавно повідомлялося, а з діджеєм Ораціо Ріпсо, з яким її вже бачили місяць тому.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що Ратаковскі розлучилася зі своїм чоловіком Себастьяном Беар-Макклардом. Пара нічого публічно не коментувала, але в Мережу все ж таки просочилася інформація, що причиною розставання стала зрада Себастьяна.

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Дата публікації
Перегляди
69
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