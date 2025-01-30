У короткій спідниці і з сумкою Saint Laurent: учасниця "Холостяка-13" похизувалася стрункими ногами на прем'єрі фільму

Ксенія Щербач у стильному луку сходила до кінотеатру на івент.
Учасниця реалітішоу "Холостяк-13" Ксенія Щербач відвідала допрем’єрний показ українського детективного трилера "Дім за склом", який відбувся у кінотеатрі "Жовтень" у Києві.
Дівчина постала на івенті у стильному образі. На ній був кремовий твідовий жакет із золотими ґудзиками і біла мініспідниця, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Ксенія доповнила ковбойськими білими чоботами і чорною стьобаною сумкою із золотим ланцюжком від Saint Laurent.
Вона зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і французький манікюр.
Про фільм:
Життя амбітної архітекторки Вікторії кардинально змінюється після того, як її донька зникає зі своїм хлопцем, якого звинувачують у торгівлі наркотиками. Вікторія починає розслідування і намагається довести невинуватість доньки, щоб зберегти свою бездоганну репутацію і не втратити важливий проєкт.
Відсьогодні, 30 січня, фільм "Дім за склом" у національному прокаті.
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