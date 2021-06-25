У короткій сукні і босоніжках: Настя Каменських похизувалася луком для прогулянки

У короткій сукні і босоніжках: Настя Каменських похизувалася луком для прогулянки

Настя Каменських — справжня модниця. Вона часто показує шанувальникам луки, які обирає для літніх прогулянок.

На нових знімках, опублікованих зіркою в Instagram, 34-річна Каменських позує в короткій сукні-халаті на запах, під якою видніється чорний топ або білизна. До сукні артистка підібрала чорні шкіряні босоніжки з квадратними носами на стійких підборах і одягла під них шкарпетки в сітку. А в руках у співачки була невелика чорна сумка на ланцюжку.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

У літній спекотний день Настя зробила максимально природний макіяж, а з прикрас одягла лише кілька браслетів на зап'ястя і підвіску на шию. Своїх шанувальників в підписі до знімках, артистка запросила на концерт 1 липня до Cuba Camp.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Нагадаємо, раніше Настя демонструвала лук з пробіжки. Навіть в таку спекотну погоду співачка не пропускає улюблені тренування.

Читайте також: В білих шортах і з сумкою Prada: Настя Каменських похизувалася літнім луком

Настя Каменських на відпочинку в Мексиці (25 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання