У короткій сукні і гольфах з перфорацією: Сієнна Міллер в образі total black на вечірці

40-річна актрка і модель обрала для свого виходу у світ кокетливий аутфіт.

Сієнна Міллер відвідала різдвяну вечірку Claridge's Christmas Tree Party у Лондоні. Красуня мала чудовий вигляд в образі total black.

На ній була коротка сукня на широких бретельках, з короткими пишними рукавами і довгими стрічками, які спадали з-під спідниці.

Сукню акторка скомбінувала з чорними гольфами з перфорацією і вирізами, а також із замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.

Сієнна Міллер / Фото: Getty Images

Волосся Міллер розпустила і зробила плетіння вгорі. На її обличчі був максимально природний макіяж. На шиї в акторки було золотисте намисто, а у вухах – сережки з діамантами.

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