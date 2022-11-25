У короткій сукні і гольфах з перфорацією: Сієнна Міллер в образі total black на вечірці

40-річна актрка і модель обрала для свого виходу у світ кокетливий аутфіт.
Сієнна Міллер відвідала різдвяну вечірку Claridge's Christmas Tree Party у Лондоні. Красуня мала чудовий вигляд в образі total black.
На ній була коротка сукня на широких бретельках, з короткими пишними рукавами і довгими стрічками, які спадали з-під спідниці.
Сукню акторка скомбінувала з чорними гольфами з перфорацією і вирізами, а також із замшевими босоніжками на високій платформі і підборах.
Волосся Міллер розпустила і зробила плетіння вгорі. На її обличчі був максимально природний макіяж. На шиї в акторки було золотисте намисто, а у вухах – сережки з діамантами.
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