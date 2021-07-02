У короткій сукні і на високих шпильках: молода мама Ромі Стридж приїхала до Монако

У короткій сукні і на високих шпильках: молода мама Ромі Стридж приїхала до Монако

25-річна нідерландська модель і молода мама відвідала світський захід.

Екс-"ангел" білизняної марки Victoria's Secret приїхала на вечерю Haute-Joaillerie в ресторані La Vigie 1 липня 2021 року в Монако.

Перед камерами дівчина з'явилася в лаконічній білій короткій сукні з замком посередині, яку поєднала з босоніжками кольору металік на високих підборах і маленьким блакитним клатчем на ланцюжку від Louis Vuitton.

Ромі Стридж / Getty Images

Довге біле волосся Ромі уклала на один бік і злегка накрутила кінчики хвилями, а також зробила дуже легкий макіяж. Для моделі поява на публічному заході стала першою після народження дочки Мінт, яка з'явилася на світ з грудні 2020 року. Зараз Ромі Стридж поглинена материнством і рідко з'являється на публічних заходах. А ось на прогулянки зі своєю донькою ходить регулярно і показує нові кадри в Instagram.

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Ромі Стридж з дочкою / Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж з дочкою / Instagram Ромі Стридж

Ромі Стридж з дочкою Мінт (21 фото)

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