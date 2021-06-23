У короткій сукні і зі щитком: Енн Гетевей заскочили папараці

38-річна американська акторка була помічена фотографами в Нью-Йорку.

Енн Гетевей з тих зірок, які не надто часто миготять перед камерами фотографів. Але зараз зірка задіяна у зніманнях нового серіалу, де разом з Джаредом Лето вони грають подружню пару і творців мережі робочих просторів WeWork Адама і Ребекку Нейманів. У зв'язку з цим Гетевей частіше стали фотографувати папараці.

Енн Гетевей і Джаред Лето / Getty Images

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Схоже, вчора зірка і мама двох дітей була не на роботі. Вона прогулювалася в синій сукні зі сріблястими нитками і зручних ляпанцях вулицею, тримаючи в руках важку чорну сумку. Волосся Енн було зібране шпилькою, а на обличчі був досить насичений, як для денної прогулянки макіяж. На шиї був зафіксований пластиковий щиток, який Гетевей носить, ймовірно, замість маски.

Енн Гетевей / Getty Images

Енн швидко пробіглася вулицею і не подала виду, що її фотографують.

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