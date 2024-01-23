У короткій сукні-пальті з принтом: дизайнерка взуття Аміна Муадді відвідала Тиждень моди у Парижі

Засновниця бренду взуття, який прославився оригінальними підборами у формі келиха, дизайнерка йордано-румунського походження Аміна Муадді, відвідала показ кутюрної колекції Модного дому Schiaparelli, який традиційно відбувся у Парижі.

На заході дівчина з'явилася в ефектному образі, що запам'ятовується, адже на ній було коричневе вовняне пальто, яке вона носила як сукню. У вбрання була приталена підкреслена талія і три ґудзики спереду різного дизайну. Також вбрання прикрашав білий малюнок, ймовірно, нанесений на виріб майстрами бренду Schiaparelli вручну.

Свій образ Аміна доповнила масивними золотими сережками у вигляді великих мушель та коричневими туфлями зі стразами. Волосся дизайнерка уклала у високу зачіску, а на обличчі у неї був трендовий макіяж у коричневих тонах.

Аміна Муадді / Фото: Getty Images

Відвідування Муадді цього модного шоу вже стало практично традицією, адже минулого року вона також була серед гостей показу. Тоді на шоу вона прийшла у оксамитовій сукні кобальтового відтінку, яку доповнила золотими аксесуарами.

Аміна Муадді / Фото: Getty Images

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